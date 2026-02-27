Kein Punktgewinn für SV Eintra. Lüttchendorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den FC Hettstedt einstecken.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das Spiel zwischen Lüttchendorf und Hettstedt ist mit einer klaren 1:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bohdan Savenko (FC Hettstedt e.V.) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Hettstedter in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tom Wienholz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Minute 62: SV Eintra. Lüttchendorf liegt 0:2 zurück

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tim Drosihn den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Lüttchendorf erlangte (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hettstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Eintra. Lüttchendorf rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Hettstedt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Drosihn, Siebenhühner, Schlegel, Horlbog, Schulze, Kastrati (62. Hajdarpasic), Kolle, Stoye, Gerlach, Siebald

FC Hettstedt: Meinicke – Krey (58. Vollmann), Döring, Kemnitz (82. Klymenko), Svitiukha, Doberenz (87. Lettau), Stein, Savenko, Krey, Prokhorenko, Wienholz

Tore: 0:1 Bohdan Savenko (33.), 0:2 Tom Wienholz (62.), 1:2 Tim Drosihn (75.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Peter Dännhardt; Zuschauer: 196