Fußball-Landesklasse 6: Mit einem beeindruckenden 5:1 (5:1) ging der SV Kelbra von Coach Andreas Kundlatsch aus dem Spiel mit dem SV Großgrimma vom Platz.

Kelbra/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Kelbra am Samstag gegen die Rivalen aus Großgrimma eingenetzt. 5:1 (5:1) für die Kelbraer.

Luca Connor Matschulat (SV Kelbra) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Großgrimma kassierte einmal Gelb (13.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

Minute 20: SV Kelbra mit 2:0 Vorsprung

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Illia Nosov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 festigte (45.). Damit war der Triumph der Kelbraer entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Die Kelbraer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Matschulat, Shpikula, Barthel, Hegenbart, Sommer (46. Eis), Conde (64. Steinberg), Rybak, Okapal (78. Adam), Tagishi

SV Großgrimma: Schmidt – Beyenbach (78. Oberkersch), Kästner (59. Matschaß), Angeli (71. Rackowitz), Schneider, Göbel, Baum, Wöpe, Weidner, Palatini (46. Krobitzsch), Bauer (71. Bagmaci)

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60