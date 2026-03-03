Madrid - Nach der 0:1-Niederlage von Real Madrid gegen den FC Getafe gibt es Vorwürfe gegen den deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger. Getafes Diego Rico wirft dem 33 Jahre alten Abwehrspieler vor, ihn „absichtlich gefoult zu haben“. Mitte der ersten Halbszeit hatte Rüdiger den am Boden liegenden Diego Rico mit dem Knie im Gesicht getroffen. Das Einsteigen des Deutschen wurde vom Schiedsrichter aber nicht geahndet. Auch der VAR schritt nicht ein.

„Kein anderer Profi würde mit solcher Boshaftigkeit auf einen am Boden liegenden Spieler losgehen und ihn mit dem Knie so brutal treffen, wenn der Ball gar nicht in diesem Bereich war“, sagte Diego Rico dem spanischen Radiosender Cope. „Wäre es andersherum gewesen, wäre ich für zehn Spiele gesperrt worden oder hätte in dieser Saison gar nicht gespielt.“ Der Linksverteidiger musste nach der Aktion behandelt werden, konnte das Spiel aber beenden.