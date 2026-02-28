Ergebnis 14. Spieltag 0:0 – BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen spielen unentschieden
Für den Gastgeber BSC 99 Laucha endete das Duell mit dem VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Laucha An Der Unstrut
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 14
Die Lauchaer sicherten sich somit Platz elf.
Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen
BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller (67. Niehoff), Handt, Porse (88. Schmidt), Leubeling (56. Hahnemann), Saal, Schumann, Riesen, Bothe, Krentz, Thieme
VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Pulz, Könen, Ernst, Koch, Meißner, Altenburg (79. Wenske), Engert (67. Altenburg), Rühlke, Wanski
; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47