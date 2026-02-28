Ergebnis 17. Spieltag

Klare 1:6-Niederlage für BSV 79 Magdeburg im Spiel gegen TSV Niederndodeleben

Signifikant unterlegen zeigte sich der BSV 79 Magdeburg in der Auseinandersetzung gegen den TSV Niederndodeleben am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).