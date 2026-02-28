weather wolkig
  4. Ergebnis 14. Spieltag: 0:0 – BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen spielen unentschieden

Für den Gastgeber BSC 99 Laucha endete das Duell mit dem VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Aktualisiert: 28.02.2026, 23:51

Laucha/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen. 47 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Laucha.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Laucha An Der Unstrut
  • Wettbewerb: Landesklasse 6
  • Spieltag: 14

Die Lauchaer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller (67. Niehoff), Handt, Porse (88. Schmidt), Leubeling (56. Hahnemann), Saal, Schumann, Riesen, Bothe, Krentz, Thieme
VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Pulz, Könen, Ernst, Koch, Meißner, Altenburg (79. Wenske), Engert (67. Altenburg), Rühlke, Wanski
; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47