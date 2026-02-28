Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Andreas Kundlatsch und sein Team SV Kelbra gegen den SV Großgrimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (5:1) wider.

Kelbra/MTU. 5:1 (5:1) in Kelbra: Ganze fünf Bälle hat das Team von Andreas Kundlatsch, der SV Kelbra, am Samstag im Tor der Gäste aus Großgrimma untergebracht.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Luca Connor Matschulat für Kelbra traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Großgrimma kassierte einmal Gelb (13.). Die Kelbraer legten in der 20. Spielminute nach. Diesmal war Eric Okapal der Torschütze.

SV Kelbra liegt in Minute 20 2:0 vorn

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Illia Nosov den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (45.). Damit war der Sieg der Kelbraer entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Die Kelbraer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Hegenbart, Okapal (78. Adam), Shpikula, Rybak, Tagishi, Matschulat, Nosov, Sommer (46. Eis), Conde (64. Steinberg)

SV Großgrimma: Schmidt – Baum, Beyenbach (78. Oberkersch), Palatini (46. Krobitzsch), Wöpe, Bauer (71. Bagmaci), Angeli (71. Rackowitz), Göbel, Weidner, Schneider, Kästner (59. Matschaß)

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60