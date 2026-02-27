Kein Punktgewinn für SV Eintra. Lüttchendorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den FC Hettstedt hinnehmen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Vor 196 Zuschauern hat sich das Team von Christian Bölke mit 1:2 (0:1) gegen Hettstedt eine Niederlage eingestehen müssen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Bohdan Savenko das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Hettstedt noch einen drauf: In Minute 62 wurde das zweite Tor durch Tom Wienholz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

SV Eintra. Lüttchendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 62

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tim Drosihn den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Lüttchendorf erlangte (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hettstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Eintra. Lüttchendorf rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Hettstedt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Stoye, Siebald, Schulze, Gerlach, Schlegel, Kolle, Horlbog, Kastrati (62. Hajdarpasic), Drosihn

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Döring, Savenko, Kemnitz (82. Klymenko), Doberenz (87. Lettau), Stein, Prokhorenko, Krey (58. Vollmann), Krey, Svitiukha

Tore: 0:1 Bohdan Savenko (33.), 0:2 Tom Wienholz (62.), 1:2 Tim Drosihn (75.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Peter Dännhardt; Zuschauer: 196