Regionalliga Nordost Drittliga-Lizenz - ja oder nein? So hat sich der HFC entschieden
Wer in die dritte Liga will, muss einen Lizenzantrag beim DFB stellen. Der HFC zögerte bis zuletzt, ob er die Kosten auf sich nimmt. Nun gibt es eine Entscheidung.
Halle/MZ/TG/FAB - Mit drei Siegen aus drei Spielen ist der Hallesche FC perfekt in das Pflichtspieljahr 2026 gestartet. Zuletzt gab es am Sonntag einen souveränen 2:0-Erfolg bei der BSG Chemie Leipzig. Noch immer beträgt der Rückstand auf Lok Leipzig aber elf Punkte. Lohnt es sich da, den Antrag für die dritte Liga zu stellen?