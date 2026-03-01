Der Hallesche FC will zurück in die dritte Liga. Am Montag müssen die Lizenzunterlagen für die kommende Saison eingereicht werden. Stellt der HFC den Antrag?

Halle/MZ/TG. - Die Stimmung erhellt sich so langsam. Mit drei gelungenen Auftritten zum Start in dieses Pflichtspieljahr hat sich der Hallesche FC einen Teil des Kredits zurückerspielt, den die Profis und das Trainerteam rund um Chefcoach Robert Schröder mit einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte verloren hatten. Das 2:0 bei Chemie Leipzig am Sonntag bedeutete den dritten Sieg zu Null in Folge, der HFC hat Erfurt überholt und ist jetzt Tabellendritter.