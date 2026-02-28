Fußball-Landesklasse 3: In der Partie am Samstag war der Quedlinburger SV gegenüber der Germania Wernigerode machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

0:2 – Quedlinburger SV verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Germania Wernigerode

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Steffen Morcinek. Der Trainer von Quedlinburger musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Sebastian Seil für Wernigerode traf und sechs Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Quedlinburger SV sieht sich 0:2 im Rückstand – 66. Minute

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Justin Sölle, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu erweitern (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 72 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – Germania Wernigerode

Quedlinburger SV: Demchenko – Hamann, Möller (75. Spannaus), D. Arbeiter, Pflug, Rosplesch (62. Bode), Stertz (79. Beti), Steller, R. S. Arbeiter, Deiters (62. Rink), Pathak

Germania Wernigerode: Kubanek – Seil, Hahne, Hahne, Seil, Wypior (86. Kugenbuch), Deunert, Müller (84. Stechhahn), Mock, Seil, Thiel (46. Sölle)

Tore: 0:1 Sebastian Seil (51.), 0:2 Justin Sölle (66.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Matti Pieles, Ralf Pitt; Zuschauer: 55