Die JSG Lutherkicker sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97.

Wittenberg/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Caleb Marcellus Dorn für JSG traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die JSGer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Spieler Nummer 3 der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Die JSG Lutherkicker musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte die JSG Lutherkicker noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Paul Zager (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Trenkhorst (46. Schneegaß), Dorn, Mrasek, Zwarg, Kautzsch, Zager, Grabo, Jentzsch, Henze (44. Jenzsch), Mateus

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15