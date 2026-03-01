Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 14:1 (5:1) fegte das Team des 1. FC Zeitz die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag vom Spielfeld.

Zeitz/MTU. Die Zeitzer haben am Sonntag dem Gegner aus Wörmlitz-Böllberg überlegene vierzehn Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 14:1 (5:1) gingen sie vom Platz.

In Minute 18 schoss Julius Christopher Rolke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philip Mike Rieger den Ball ins Netz (19.).

1. FC Zeitz baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 19

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Artion Hajrizaj. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es lief nicht gut für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Medovkin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 14:1 verfestigte (84.). Damit war der Erfolg der Zeitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe (61. Nerea), Rothe, Schröter, Michel (21. Schubert), Reiche (53. Medovkin), Thäle, Rieger, Rolke (53. Abdullahi Hassan), Felgenträger, Müller

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Ölmez, Schulze, Abo Zamr, Redzhebov, Ouedraogo, Haase, Funke

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30