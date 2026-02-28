Der SV Eintracht Gommern hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 0:3 (0:1).

Gommern/MTU. Vor 57 Zuschauern hat sich das Team von Florian Sprengler mit 0:3 (0:1) gegen Kleinmühlingen/Zens eine Niederlage eingestehen müssen.

Felix Günther traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste einmal Gelb hinnehmen (69.). Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler. Das zweite Tor konnten die Bördeländer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tom Richter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück – Minute 82

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Kevin Junge den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (85.). Damit war der Triumph der Bördeländer entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Eintracht Gommern: Bellach – L. Schmidt, Randel, Schellbach, Von Saleski (58. Adelheim), Sindermann, Thiem, C. Werban (32. V. Werban), Thauß (3. Schäfer), Napiontek, Kunitschke

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stüber, Pflug, Zöbisch (88. Baartz), Kemp, Richter, Braunert, Günther, Hamel (63. Junge), Kietzmann (78. Seydlitz), Stegemann

Tore: 0:1 Felix Günther (21.), 0:2 Tom Richter (82.), 0:3 Kevin Junge (85.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Tim Polten, Leonard Lindner; Zuschauer: 57