Die NSG SSC/RW Weißenfels errang am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 30 Fußballfans einen klaren 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Weißenfels/MTU. Die NSG SSC/RW Weißenfels und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 5:3 (2:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Sebastian Riedner für Haldensleber traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Jaime Ian Kalkofen (15.) erzielt wurde.

NSG SSC/RW Weißenfels Kopf an Kopf mit Haldensleber SC – 1:1 in Minute 15

1:1. Die Haldensleber revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Sebastian Riedner versenkte den Ball in der 31. Spielminute ein weiteres Mal. Die Weißenfelser nahmen aber nochmal Anlauf. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). Die Haldensleber nahmen aber nochmal Anlauf. Riedner versenkte den Ball in der 73. Minute noch einmal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kalkofen, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 zu festigen (90.+3). Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel, May (76. Meyer), Heerdegen, Wagner, Saedan (70. Ohl), Kalkofen, Kuhles, Klose (46. Perrey), Buttlar (26. Mertin), Schulze (27. Menzel)

Haldensleber SC: Jahn – Boege, Prokop, Wilken, Duckstein (75. Arend), Petrochenko (64. Grmay), Thal (64. Fölsch), Schnee (26. Quaschny), Riedner, Madaus, Ahlfeld

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30