Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unfassbaren 8:0 (5:0) fegte die Mannschaft des SV Eintracht Salzwedel 09 I den SSV 80 Gardelegen II am Samstag vom Platz.

Salzwedel/MTU. 8:0 (5:0) in Salzwedel: Ganze acht Bälle hat die Mannschaft von Tino Anacker, der SV Eintracht Salzwedel 09 I, am Samstag im Tor der Gegner aus Gardelegen untergebracht.

Luca Nowak (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maximilian Eisert (12.).

12. Minute: SV Eintracht Salzwedel 09 I baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Nowak, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:0 zu erweitern (88.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Eisert (59. Krietsch), Kreitz, Wazar Hasan, Burdack, Nowak, Wulff, Krubert (59. Thaute), Hentschel, Grabowski, Stolz

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Osmers, Bergener, Zausch (59. Houssemeddine), Peters (46. Kuthe), Steindorf, Kurpiers, Wannagat, Wolter, Wulfänger, Lübke

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184