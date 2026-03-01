Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II glückte der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg ein 4:3 (1:1)-Heimsieg über die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Levi Räke für Hadmersleben traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Ilsenburger doch noch belohnen: In der ersten Minute wurde das Gegentor via Strafstoß durch Nick Schmidt erzielt.

Minute 45+1 SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg auf Augenhöhe mit NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Schmidt/Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg (51.), gefolgt von Noah Maximilian Jülich (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) in Minute 54 und Luis Ahrends (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 66 und 75. Spielstand 4:2 für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Maddox Liam Kegel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (83.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Oscherslebener aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – F. C. Schmidt, Festerling, L. Abel, Schipp, Knochen, Busch, R. F. Abel, Mai, Munzke, Riemenschneider

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Franke – Ilse, Fischer, Manegold, Herbst, Jülich, Räke, Wolff, Abraham Maketh, Okunowski, Kegel

Tore: 0:1 Levi Räke (5.), 1:1 Nick Schmidt (45.+1), 2:1 Nick Schmidt (51.), 2:2 Noah Maximilian Jülich (54.), 3:2 Luis Ahrends (66.), 4:2 Luis Ahrends (75.), 4:3 Maddox Liam Kegel (83.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 25