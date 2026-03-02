Der Hallesche FC und Finanzchef Robert Marien trennen sich im Sommer. Damit scheint eine Eskalation im Klub abgewendet, es bleiben aber Fragen offen. Etwa: Wird der 45-Jährige weiterhin bezahlt?

MZ kennt Hintergründe: Darum trennen sich der HFC und Robert Marien im Sommer

Robert Marien kam erst im Mai 2025 zum HFC. Im Sommer trennen sich die Wege wieder.

Halle/MZ. - Der Hallesche FC ist ein komischer Klub. Nicht im Sinne von witzig, im Sinne von seltsam. Eigentlich könnte die Stimmung beim Fußball-Regionalligisten derzeit ganz gut sein. Zum Auftakt in das Pflichtspieljahr gab es drei Siege, die nach der durchwachsenen ersten Saisonhälfte Hoffnung auf Besserung in 2026 wecken.