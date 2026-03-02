Vorstand äußert sich zur Nachfolge MZ kennt Hintergründe: Darum trennen sich der HFC und Robert Marien im Sommer
Der Hallesche FC und Finanzchef Robert Marien trennen sich im Sommer. Damit scheint eine Eskalation im Klub abgewendet, es bleiben aber Fragen offen. Etwa: Wird der 45-Jährige weiterhin bezahlt?
Aktualisiert: 02.03.2026, 17:33
Halle/MZ. - Der Hallesche FC ist ein komischer Klub. Nicht im Sinne von witzig, im Sinne von seltsam. Eigentlich könnte die Stimmung beim Fußball-Regionalligisten derzeit ganz gut sein. Zum Auftakt in das Pflichtspieljahr gab es drei Siege, die nach der durchwachsenen ersten Saisonhälfte Hoffnung auf Besserung in 2026 wecken.