Einen 4:3 (1:1)-Heimsieg gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt heimste die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Levi Räke für Hadmersleben traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Oscherslebener konterten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Nick Schmidt der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 für SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 46. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Schmidt/Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg (51.), gefolgt von Noah Maximilian Jülich (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) in Minute 54 und Luis Ahrends (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 66 und 75. Spielstand 4:2 für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Maddox Liam Kegel, den Ball ins Netz zu befördern (83.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – R. F. Abel, Busch, L. Abel, Schipp, Mai, Riemenschneider, Munzke, Festerling, F. C. Schmidt, Knochen

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Franke – Fischer, Ilse, Herbst, Wolff, Manegold, Abraham Maketh, Okunowski, Kegel, Räke, Jülich

Tore: 0:1 Levi Räke (5.), 1:1 Nick Schmidt (45.+1), 2:1 Nick Schmidt (51.), 2:2 Noah Maximilian Jülich (54.), 3:2 Luis Ahrends (66.), 4:2 Luis Ahrends (75.), 4:3 Maddox Liam Kegel (83.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 25