Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SV Seilerwiesen Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 31 Zuschauern mit 1:4 (1:2) gegen den Magdeburger SV Börde geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Magdeburg und Magdeburg ist mit einer deutlichen 1:4 (1:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb (20.). Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 24 wurde das Gegentor durch Philipp Theele erzielt.

Louis Rebone traf für Magdeburg in Minute 35 und Patrick Kreutzer in Minute 47. Spielstand 3:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 17.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der Magdeburger SV Börde steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Blümel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (81.). Damit war der Triumph des Magdeburger SV Börde gesichert. Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte dennoch auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Magdeburger SV Börde

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß (46. Moharam) – Rathsack, Gropius, Tamaan (63. Ebeling), Theele (77. Schmidt), Schröder, Meyer (68. Lücke), Skorsetz, Klimm, Seegers, Stridde

Magdeburger SV Börde: König – Lipowski (33. Kreutzer), Brussig (70. Johne), Rebone (85. Kircheis), Blümel, Schüßler, Gallert (77. Boeke), Müller, Rhode, Lange, Fritsch

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (4.), 1:1 Philipp Theele (24.), 1:2 Louis Rebone (35.), 1:3 Patrick Kreutzer (47.), 1:4 Benny Pascal Blümel (81.); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Otto; Zuschauer: 31