Der SV Braunsbedra errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln.

Braunsbedra/MTU. Die 450 Besucher des Stadions des Friedens haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten die Gäste aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp. Schiri Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Ibrahimi Bachirou Soulet das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.). Das zweite Tor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Eric Hägele den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

SV Braunsbedra führt mit 2:0 – Minute 70

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joao Dahaba wurde für Martin Necke eingesetzt und Dmytro Zinchenko für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite räumten Tobias Bagehorn für Paul Sell und Moritz Sommerwerk für Jason Lee Herrmann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln doch noch die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Philip Buss (Mücheln) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Mücheln erzielen (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Schulze, Voigt, Toth (67. Hägele), Odufuye (67. Werner), Glaubitz, Necke (79. Dahaba), Böhme, Reifarth, Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Richter

Sportring Mücheln: Mund – Bagehorn (75. Sell), Saddei (67. Meyer), Berghammer, Maak, Grosser, Sommerwerk (78. Herrmann), Schubert, Kuhnert, Hiersig, Semmer (87. Buss)

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450