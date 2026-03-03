Dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SSC Weißenfels II mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Wengelsdorf geboten. Die Weißenfelser setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (10.). Christoph Hähnel traf für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SSC Weißenfels II musste jetzt einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen (19.). Die Weißenfelser legten in der 45. Minute nach. Diesmal war Ralph Marschhausen der Torschütze.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Minute 45 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stephan Woithe traf in Minute 47 und Tim Beier in Minute 57. Spielstand 4:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Tim Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu bescheren (60.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SSC Weißenfels II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler (33. Wasewitz) – Woithe, Marschhausen, Horstka, Hempel (58. Deckner), Khodadadkheyl, Lewinski (46. Beier), Elmi (71. Goltz), Tytko, Rutz, Hähnel

SSC Weißenfels II: Förster – Säuberlich (46. Lehmann), Thormann, Hauer, Barnickel, Scheiding, Baust, Kresse (82. Maas), Haufe (71. Roy), Ducke, Häcker (46. Karl)

Tore: 1:0 Christoph Hähnel (14.), 2:0 Ralph Marschhausen (45.), 3:0 Stephan Woithe (47.), 4:0 Tim Beier (57.), 4:1 Tim Lehmann (60.); Zuschauer: 43