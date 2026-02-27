Kein Punktgewinn für SV Eintra. Lüttchendorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den FC Hettstedt hinnehmen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das Spiel zwischen Lüttchendorf und Hettstedt ist mit einer deutlichen 1:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Bohdan Savenko für Hettstedt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit setzte Hettstedt noch einen drauf: In Minute 62 wurde ein weiteres Tor durch Tom Wienholz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

SV Eintra. Lüttchendorf gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 62

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Tim Drosihn, den Ball ins Netz zu befördern und den Mansfeldern noch ein Tor zu verschaffen (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hettstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Hettstedt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebald, Horlbog, Drosihn, Schlegel, Siebenhühner, Stoye, Kastrati (62. Hajdarpasic), Gerlach, Schulze, Kolle

FC Hettstedt: Meinicke – Stein, Döring, Svitiukha, Prokhorenko, Kemnitz (82. Klymenko), Doberenz (87. Lettau), Wienholz, Krey, Krey (58. Vollmann), Savenko

Tore: 0:1 Bohdan Savenko (33.), 0:2 Tom Wienholz (62.), 1:2 Tim Drosihn (75.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Peter Dännhardt; Zuschauer: 196