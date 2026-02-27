Der SC Bernburg errang am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 4:3 (2:2)-Heimsieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Bernburg/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SC Bernburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Freitag 4:3 (2:2) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Rune-Kjell Litzenberg das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Carlos Krüger den Ball ins Netz.

SC Bernburg Kopf an Kopf mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 38

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 38. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. So einfach ließen sich die Bitterfeld-Wolfener jedoch nicht abhängen. Viacheslav Potapenko schoss und traf in der 44. Minute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Bernburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Nils Erik Fahland versenkte den Ball in der 50. Spielminute. So leicht ließen sich die Bitterfeld-Wolfener aber nicht abhängen. Litzenberg versenkte den Ball in Minute 66 noch einmal. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Edozie Christian Chidera (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bernburger Elf erzielen (82.). In Spielminute 91 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SC Bernburg: Röder – Krüger (81. Staat), Heute (69. Weigel), Schmidt (90. Binkau), Strobach (90. Giemsa), Fahland (86. Hilmer), Becker, Schauer, Heitzmann, Raeck, Chidera

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Sumka, Böhme, Bark (66. Galushyn), Weimann, Hadaschik, Ludwig, Potapenko (80. Born), Litzenberg, Günther, Ehrhardt

Tore: 0:1 Rune-Kjell Litzenberg (6.), 1:1 Carlos Krüger (38.), 2:1 Paul Johannes Günther (38.), 2:2 Viacheslav Potapenko (44.), 3:2 Nils Erik Fahland (50.), 3:3 Rune-Kjell Litzenberg (66.), 4:3 Edozie Christian Chidera (82.); Zuschauer: 154