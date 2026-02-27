Santiago - Davis-Cup-Profi Yannick Hanfmann steht beim ATP-Turnier in Santiago im Halbfinale. Der 34 Jahre alte Karlsruher setzte sich im Viertelfinale der mit rund 700.000 Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung gegen den Litauer Vilius Gaubas mit 3:6, 6:2, 6:2 durch. Hanfmann benötigte bei den Chile Open 2:12 Stunden für seinen Erfolg. Für die Nummer 81 der Tennis-Welt ist es das zehnte ATP-Tour-Halbfinale seiner Karriere. Nur zwei davon konnte Hanfmann bislang gewinnen.