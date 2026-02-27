Ein Testspiel von Weltstar Lionel Messi und Inter Miami endet turbulent. Der Argentinier zeigt sich Fan-nah, landet plötzlich aber auf dem Boden.

Bayamón - Ein Testspiel mit Fußball-Weltstar Lionel Messi in Puerto Rico ist mit skurrilen Szenen zu Ende gegangen. Fans rannten in der Schlussphase der Partie in Bayamón auf den Rasen und versuchten unter anderem, Fotos mit dem argentinischen Weltmeister zu machen. Einer von ihnen packte den 38-Jährigen an der Hüfte, ehe beide von einem Sicherheitsmann zu Boden gebracht wurden. Messi stand allerdings schnell wieder auf. Einem der Flitzer signierte er sogar dessen Trikot, wie im Internet kursierende Videos zeigen.

Messi und sein US-Club Inter Miami gewannen die Partie gegen Independiente del Valle aus Ecuador mit 2:1. Der Offensivstar selbst erzielte nach seiner Einwechslung per Elfmeter in der 70. Minute das Siegtor.