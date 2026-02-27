Der BSV Halle-Ammendorf erzielte am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 163 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Halle/MTU. Die 163 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Haldensleber mit 2:0 (2:0) souverän.

Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Pascal Pannier für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Pascal Pannier kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – Minute 28

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Pannier den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (28.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schmitz, Hoffmann (72. Klein), Kowalski (85. Bergmann), Niesel, Schubert (85. Piontek), Englich, Winkler, Meyer (77. Schöneck), Pannier (72. Agwu), Dabel

Haldensleber SC: Switala – Von Ameln, Hebekerl (51. Wille), Thieke, Hevekerl (69. Neumann), Schunaew, Ebel, Hüttl, Ebel (51. Mäde), Krüger (64. Boege), Zimmermann

Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163