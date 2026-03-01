Der SV Braunsbedra errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln.

Braunsbedra/MTU. Die 450 Besucher des Stadions des Friedens haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten das Team aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp. Schiri Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Ibrahimi Bachirou Soulet (SV Braunsbedra) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Braunsbedraner legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Eric Hägele der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

2:0 Vorsprung für SV Braunsbedra – Minute 70

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Joao Dahaba kam rein für Martin Necke und Dmytro Zinchenko für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite sprangen Paul Sell für Tobias Bagehorn und Jason Lee Herrmann für Moritz Sommerwerk ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Philip Buss, den Ball ins Netz zu befördern und den Müchelnern noch ein Tor zu bescheren (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Odufuye (67. Werner), Voigt, Necke (79. Dahaba), Toth (67. Hägele), Richter, Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Böhme, Reifarth, Glaubitz, Schulze

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Grosser, Hiersig, Bagehorn (75. Sell), Sommerwerk (78. Herrmann), Semmer (87. Buss), Maak, Schubert, Saddei (67. Meyer), Berghammer

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450