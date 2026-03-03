Blamage in der Nachspielzeit: Liverpool verliert beim Schlusslicht. Wie André Wolverhampton jubeln lässt und was das für die Reds bedeutet.

Wolverhampton - Ohne den weiter verletzten Florian Wirtz hat der FC Liverpool in der Premier League einen heftigen Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze kassiert. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot verlor durch ein Tor in der Nachspielzeit beim Schlusslicht Wolverhampton Wanderers mit 1:2 (0:0).

Der Brasilianer André (90.+4) machte mit seinem Last-Minute-Treffer den Sieg für Wolverhampton perfekt. Zuvor hatte Rodrigo Gomes (78.) die Heimmannschaft in Führung gebracht. Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah (83.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. An diesem Freitag stehen sich beide Teams im FA Cup erneut in Wolverhampton gegenüber.

Die Reds mussten wieder ohne den deutschen Fußball-Nationalspieler Wirtz auskommen. Der 22-Jährige fehlte immer noch wegen Rückenbeschwerden. Slot hofft, dass der ehemalige Leverkusener in der nächsten Woche wieder im Kader steht. Damit würde Wirtz auch rechtzeitig für die WM-Testspiele am 27. März in der Schweiz und am 30. März gegen Ghana wieder zur Verfügung stehen.