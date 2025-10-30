Ein Blick hinter die Kulissen der Pferde vor dem Renntag morgen in Halle, vor der Neueröffnung sucht Blume 2000 Mitarbeiter für den Laden im Hauptbahnhof, in der HFC-Krise verteidigt der Präsident den Sportchef und den Trainer: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 30. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Das ist neu am Donnerstag in Halle:

7.05 Uhr Wie teuer werden die Eier?

Schlechte Nachrichten für Verbraucher: Die Vogelgrippe macht Eier teurer. Hühnerhalter warnen vor Preisanstiegen von 40 Prozent, sollte sich die Tierseuche großflächig in Geflügelbeständen ausbreiten.

Vogelgrippe macht Eier teurer - Bald 3,50 Euro für die Packung?

In Sachsen-Anhalt gibt es 25 große Legehennenbetriebe, die Freilandhaltung betreiben. (Foto: Andreas Stedtler)

6.40 Uhr – Supermärkte als Lösung für Parkplatzproblem in Halle?

Im Stadtrat wurde über das Parkplatzproblem gesprochen, das es in mehreren Stadtvierteln gibt. Eine Lösung könnten Supermarktparkflächen sein, die nachts leer stehen. Warum die Stadt die Idee ablehnt.

Vorschlag im Stadtrat: Supermärkte als Lösung für das Parkplatzproblem in Halle?

Nachts sind die meisten Supermarktparkplätze leer. Könnten sie dann zum Anwohnerparkplatz werden? (Foto: Marvin Matzulla)

6.28 Uhr – Was sagt der Präsident zur HFC-Krise?

Der Hallesche FC läuft in der Regionalliga den Ansprüchen weit hinterher. Die Forderungen nach Konsequenzen werden lauter. Was Präsident Jürgen Fox dazu sagt. Bereut der Vereinschef den Trainerwechsel im Sommer?

Genießen Trainer und Sportchef noch das Vertrauen? Das sagt Präsident Fox zur HFC-Krise

Jürgen Fox führt den HFC seit Januar 2024 als Präsident. (Foto: IMAGO/Köhn)

6.12 Uhr – Blume 2000: So sucht der Laden Mitarbeiter für den Bahnhof

Sechs Wochen geöffnet, mehrere Monate zu: Jetzt kehrt Blume 2000 in die Haupthalle des Hauptbahnhofs in Halle zurück. So will das Unternehmen neue Angestellte anlocken.

Mitarbeiter gesucht: Das verdient man bei Blume 2000 im Hauptbahnhof Halle

An der neuen Blume-2000-Filiale im Hauptbahnhof Halle wird noch gearbeitet. (Foto: Dirk Skrzypczak)

5.58 Uhr – Galopp: So geht es den Pferden in Halle

Am morgigen Feiertag werden wieder Tausende Besucher auf der Rennbahn erwartet, deren Anreise schwierig wird. Die MZ hat im Rennstall von Trainer Jan Korpas hinter die Kulissen des harten Geschäfts geschaut.

Solarium, Gradierwerk, Karussell: So geht es den Galopp-Pferden in Halle

Dieses Jahr ein erfolgreiches Team: Jan Korpas mit Halles Galopp-Queen Rosel. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.