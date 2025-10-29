weather wolkig
Am 31. Oktober werden wieder Tausende Besucher auf der Rennbahn erwartet, deren Anreise schwierig wird. Die MZ hat im Rennstall von Trainer Jan Korpas hinter die Kulissen des harten Geschäfts geschaut.

Von Dirk Skrzypczak 29.10.2025, 19:54
Dieses Jahr ein erfolgreiches Team: Jan Korpas mit Halles Galopp-Queen Rosel.
Dieses Jahr ein erfolgreiches Team: Jan Korpas mit Halles Galopp-Queen Rosel. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ. - Jan Korpas sitzt in seinem Büro in der Stallanlage auf der Galopprennbahn in Halle und flucht. „Ich habe nur zwei Stunden geschlafen. Manche behandeln mich, als wäre ich ein Depp“, schnieft der 52 Jahre alte Trainer im Rennstall Passendorfer Wiesen. Es ist ein Besitzer, der Korpas auf die Palme bringt. Und die Wut muss raus.