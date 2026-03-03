Rund 15.000 Euro aus dem Liquidationserlös der Beschäftigungsgesellschaft Öseg stehen in Falkenstein/Harz für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung. Der Vorschlag der Verwaltung, das Geld in die 25-Jahr-Feier der Stadt 2027 zu investieren, fand im Stadtrat erst einmal keine Mehrheit. Jetzt werden Ideen gesucht.

Feiern oder fördern? Falkenstein kann 15.000 Euro ausgeben und sucht nach Ideen

15.000 Euro aus dem Liquidationserlös der Öseg will Falkenstein für gemeinnützige Zwecke ausgeben.

Falkenstein/MZ. - Im Jahr 2027 feiert die Stadt Falkenstein/Harz ihr 25-jähriges Bestehen: Am 1. Januar 2002 schlossen sich die bis dahin eigenständigen Gemeinden Ermsleben, Endorf, Meisdorf, Neuplatendorf, Pansfelde, Reinstedt und Wieserode zusammen. Das Jubiläum soll mit einem Stadtfest gefeiert werden. Zur Finanzierung hätte Geld aus dem Liquidationserlös der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Öseg genutzt werden können.