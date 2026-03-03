Eine Frau hat am Montag auf einem Spaziergang im nördlichen Bereich des Mühlgrabens in Gräfenhainichen eine Leiche gefunden. Die Polizei ermittelt nun zur Identität des toten Mannes.

Gräfenhainichen. - Am Montagnachmittag ist eine leblose Person im nördlichen Bereich des Mühlgrabens in Gräfenhainichen gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie von einer Spaziergängerin über den Fund informiert.

Demnach war die Frau auf einem Spaziergang unterwegs, als sie gegen 16.30 Uhr auf einen leblosen Mann im nördlichen Bereich des Mühlgrabens stieß. Ein sofort alarmierter Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Unbekannten feststellen. Die Leiche wurde anschließend von der Freiwilligen Feuerwehr aus Gräfenhainichen geborgen.

Spaziergängerin findet Leiche in Gräfenhainichen: Polizei rätselt um Identität

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Mann mittleren Alters. Laut der Polizei ist die Identität des Mannes bislang ebenso ungeklärt wie die genaue Todesursache. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen übernommen. Zur Klärung der Todesumstände sowie zur Identifizierung des Mannes wurde unter anderem eine rechtsmedizinische Untersuchung veranlasst. Die Ermittlungen dauern an.