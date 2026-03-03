Früh übt sich? Kann, muss aber nicht sein. Ist auch nebensächlich. Denn bei den Bambini des SV Kickers Raguhn soll es um Spaß gehen. Doch die Vorteile für Jungen und Mädchen liegen auf der Hand.

Wer wohl heute noch von der damaligen G-Jugend 2016/17 mit dabei ist? Auch die Bambini könnten bald in dieser Liga spielen.

Raguhn/MZ. - Lionel Messi soll im Alter von vier Jahren begonnen haben, Cristiano Ronaldo mit sieben und Marta Vieira da Silva ebenfalls im Kindesalter. Der Spruch „Früh übt sich“ scheint also mehr als nur eine Floskel zu sein. Beim SV Kickers Raguhn könnte vielleicht genau so eine Karriere ihren Anfang nehmen. Wer weiß – denn dort wird Verstärkung für die Riege der Jüngsten gesucht: die Bambini.