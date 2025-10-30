Ein bekannter Sportwettenanbieter erweitert sein Angebot in Halle. Für Suchtberater ist das keine gute Nachricht. Wie die zuständige Behörde die Genehmigung des neuen Wettbüros begründet.

Suchtgefahr bei Sportwetten: Neues Wettbüro von Tipico in Halle-Neustadt stößt auf Kritik

In der Großen Steinstraße in Halle betreibt Tipico bereits ein Wettbüro. In Halle-Neustadt soll ein weiteres eröffnet werden.

Halle (Saale)/MZ. - Der Ladenumbau läuft bereits. Bald wird der Wettanbieter Tipico ins Einkaufszentrum in Halle-Neustadt ziehen. Doch gerade Personen, die im Glücksspiel eine Gefahr sehen, halten das für keine gute Neuigkeit. Personen wie Stefan Börner.