Glücksspiel in Halle Suchtgefahr bei Sportwetten: Neues Wettbüro von Tipico in Halle-Neustadt stößt auf Kritik
Ein bekannter Sportwettenanbieter erweitert sein Angebot in Halle. Für Suchtberater ist das keine gute Nachricht. Wie die zuständige Behörde die Genehmigung des neuen Wettbüros begründet.
30.10.2025, 11:50
Halle (Saale)/MZ. - Der Ladenumbau läuft bereits. Bald wird der Wettanbieter Tipico ins Einkaufszentrum in Halle-Neustadt ziehen. Doch gerade Personen, die im Glücksspiel eine Gefahr sehen, halten das für keine gute Neuigkeit. Personen wie Stefan Börner.