Die Lücke, die der geschlossene Supermarkt Real im Neustadt Centrum in Halle gerissen hat, soll in wenigen Monaten geschlossen werden. Dafür sucht Rewe über 100 neue Mitarbeiter. Gleichzeitig werden weitere Läden in dem Einkaufszentrum in Halle-Neustadt vermietet. Was Kunden dort bald erwartet.

Rewe sucht bereits Mitarbeiter - Diese neuen Läden gibt es bald im Neustadt Centrum

Das Neustadt Centrum ist der Dreh- und Angelpunkt in Halle-Neustadt. Dort passiert gerade eine Menge. Ein neuer Rewe-Supermarkt sowie weitere Geschäfte eröffnen bald.

Halle (Saale)/MZ. - Das Parkdeck über dem neuen Rewe-Supermarkt im Neustadt Centrum ist wieder abgesenkt, die neuen Trennwände sind drin. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Stefan Brunsch von der Baufirma Papenburg, die die gigantische Erdgeschossfläche nach dem Aus von Real für die neuen Mieter ausbaut. Tatsächlich passiert im wichtigsten Shopping-Center der Neustadt aber noch viel mehr.