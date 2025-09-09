weather wolkig
  4. Baustelle für neuen Rewe: Darum wird sogar das Parkhaus angehoben

Es geht voran. Im Neustadt Centrum laufen die Bauarbeiten für die Real-Nachfolge. Was dort aktuell passiert und welche Informationen es zum Eröffnungstermin gibt.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 10.09.2025, 10:45
Mit Stützen wurde das Parkhaus im Neustadt Centrum in Halle nach oben gedrückt, sodass es derzeit quasi schwebt. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ. - Nutzer des Parkhauses im Neustadt Centrum werden sich schon gewundert haben. Seit Tagen ist ein großer Teil im Parkhaus des Shopping-Tempels mit Flatterband abgesperrt. Den Grund erfährt man auf dem Parkdeck nicht. Dafür muss man schon tiefer gehen. Und dort wird es spektakulär.