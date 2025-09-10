Tausende aus ganz Deutschland reisen jedes Jahr zum Tarmac-Festival nach Allstedt. Die Tickets sind rasch ausverkauft, Fotos und Videos verboten – Die MZ hat mal hinter die Kulissen geschaut.

Tarmac-Festival 2025 in Allstedt: Warum das Geheimnis hinter dem Kult-Event so viele anzieht

Von oben ein Meer aus Lichtern und Bewegungen: Die Stage „Outer Rim“ des Jenaer Kollektivs „Resonant“ beeindruckt mit ihrem starken Sound.

Allstedt/MZ. - Schon nach wenigen Sekunden sind die Karten für das Tarmac-Festival auf dem alten Flugplatz von Allstedt vergriffen. Wer kein Ticket bekommt, kann sich nur aus Erzählungen zusammenreimen, was dort eigentlich passiert. Fotos und Videos sind verboten, Handys spielen kaum eine Rolle. Warum aber pilgern Menschen aus ganz Deutschland hierher?