6.27 Uhr – HFC: Saisonaus für Robert Berger

Der Hallesche FC muss bis Saisonende auf Robert Berger verzichten. Der Abwehrspieler muss unters Messer. Wer zudem auch erstmal fehlen wird.

Saisonaus! Darum wird Robert Berger dem HFC lange fehlen

Robert Berger wird in dieser Saison nicht mehr für den HFC auflaufen können. (Foto: IMAGO/Köhn)

In Folge 31 des Podcasts „Chemie kennt keine Liga“ diskutieren unsere Experten über defensive Aussetzer, fehlende Effizienz und die Frage, ob Trainer Robert Schröder noch die passenden Antworten hat.

6.14 Uhr – Superintendent Kant verabschiedet sich

Nach 15 Jahren im Amt verabschiedet sich Hans-Jürgen Kant, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis. Was er im neuen Lebensabschnitt vorhat.

„Kann getrost loslassen“: Superintendent Hans-Jürgen Kant geht in den Ruhestand

Freut sich auf das, was das Leben jetzt für ihn bereithält: Hans-Jürgen Kant, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis, geht in den Ruhestand. (Foto: Steffen Schellhorn)

5.57 Uhr – Neue Freunde für Halle-Neustadt?

Wenn am Mittwoch der Stadtrat tagt, steht auch ein Antrag auf der Tagesordnung, dass Halle mit Neustadt der Gruppe „Neustadt in Europa“ beitreten soll. Die Gruppe selbst würde sich über Zuwachs freuen. Der Bürgermeister von Bergneustadt in NRW, wo das nächste Treffen 2026 stattfindet, lädt Halles OB Vogt und Halle-Neustadt herzlich ein.

Einladung zu Partnerschaft: Was die anderen Neustädte Halle zu bieten haben

Bergneustadt in NRW richtet im Mai zu seinem 725. Stadtgeburtstag das nächste Treffen der Gruppe Neustadt in Europa aus. Ist Halle-Neustadt dann dabei? (Foto: Andreas Arnold)

