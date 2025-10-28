Am Hauptbahnhof in Halle könnten Fahrräder bald massenhaft abgeschleppt werden, dem Landgericht gehen die Zeugen aus, so sieht die bittere Realität für Braydon Manu, früher Publikumsliebling beim HFC, jetzt aus: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 28. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 28. Oktober 2025: Parkverbot für Fahrräder am Bahnhof +++ Zu wenig Zeugen im Gericht +++ HFC: Das wurde aus Braydon Manu

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Dienstag, 28. Oktober, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 27. Oktober. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist neu am Montag in Halle:

6.45 Uhr – HFC: Die bittere Realität von Ex-Spieler Braydon Manu

Braydon Manu spielte sich einst vom Halleschen FC bis in die Bundesliga und die Nationalmannschaft Ghanas. Wie seine Karriere ins Stocken geraten ist.

Das ist die bittere Realität von Ex-HFC-Publikumsliebling Braydon Manu

Braydon Manu steht derzeit in den Niederlanden beim PEC Zwolle unter Vertrag. (Foto: Imago/Pro Shots)

Nach einem ernüchternden 2:4 gegen Lok Leipzig steckt der Hallesche FC in der Regionalliga erneut in einer Phase der Selbstzweifel.

In Folge 31 des Podcasts „Chemie kennt keine Liga“ diskutieren unsere Experten über defensive Aussetzer, fehlende Effizienz und die Frage, ob Trainer Robert Schröder noch die passenden Antworten hat.

6.24 Uhr – Gericht: Wenn die Zeugen einfach nicht kommen

„Jetzt würde ich mir echt einen Kopfgeldjäger wie Colt Seavers wünschen“, meint Richter Rüdiger Keizers, Vorsitzender Richter am Landgericht Halle, und lächelt etwas gequält. Schon wieder muss das Gericht eine Pause machen, weil Zeugen einfach nicht erscheinen. Wie oft kommt so etwas vor und was droht den Schwänzern?

Mehr als die Hälfte der Zeugen kommt einfach nicht - So teuer kann Prozess-Schwänzen sein

Der Angeklagte (M.) muss sich wegen verschiedenster Straftaten verantworten und ist bereits seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft. (Foto: Undine Freyberg)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

6.17 Uhr – Halle feiert 25 Jahre FrauenOrte

Im Stadthaus feierten Ministerin Petra Grimm-Benne, Projektgründerinnen und zahlreiche Gäste am Montag das 25-jährige Jubiläum der FrauenOrte. Welche Spuren Frauen in Halle hinterlassen haben.

Starke Frauen, schwache Quote – Halle feiert Jubiläum im Stadthaus

Der Festsaal im Stadthaus Halle: an diesem Tag fast ohne Männer. Beim Jubiläum der FrauenOrte feierten Frauen aus ganz Sachsen-Anhalt. (Foto: Stadt Halle (Saale), Thomas Ziegler)

5.52 Uhr – Werden am Hauptbahnhof jetzt Hunderte Fahrräder abgeschleppt?

Seit Tagen hängen die Schilder auf dem Hans-Dietrich-Genscher-Platz vor dem Hauptbahnhof. Doch zahlreiche Radfahrer haben sie ignoriert. Jetzt könnte es für sie ein böses Erwachen geben. Ausgerechnet dort, wo Stellplätze rar sind.

Sperrung am Hauptbahnhof Halle - werden jetzt Hunderte Fahrräder abgeschleppt?

Hinter der Absperrung auf dem Genscher-Platz dürfen keine Räder mehr stehen. Viele ignorieren das. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.