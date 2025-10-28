Es ist ein schwerer Schlag: Das Möbelhaus XXXLutz wird nicht nach Halle kommen. In der Kritik steht die Verwaltung. War sie zu langsam? Der Ratshof widerspricht den Vorwürfen.

XXXLutz baut nicht in Bruckdorf: Hat es die Stadt Halle verbockt?

Der für die Möbelhauskette "XXXLutz" typische rote Stuhl sollte auch in Halle aufgebaut werden.

Halle (Saale)/MZ. - Für das erfolgsverwöhnte Halle ist es ein schwerer Rückschlag. Die Stadt, die sich mit Zukunftszentrum und dem RAW-Gelände auf der Überholspur wähnt, musste Anfang Oktober eine bittere Pille schlucken. Der Möbelkonzern XXXLutz wird nicht in Bruckdorf bauen. Nach der Absage gerät die Stadtverwaltung jetzt in die Schusslinie.