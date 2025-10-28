einen Führerschein und ein eigenes Auto zu haben wird mehr und mehr zum Privileg. Aber sollte es das? In Großstädten bieten öffentliche Verkehrsmittel meist eine gute Alternative, doch sobald es raus aus der Stadt geht, wird es kritisch. Meine Kollegin Hanna Schabacker hat sich dem Thema gewidmet und war im Gespräch mit einem Fahrlehrer - der rechnet mit der neuen EU-Reform ab und spricht über Kosten und überfüllte Terminkalender.

„Zustände wie im Mittelalter“ - so könnte man die Situation einiger Bewohner in Halle-Neustadt beschreiben. Seit mehr als einer Woche leben Mieter dort ohne Wasser und ohne Heizung. Wie es dazu kommen konnte und wie es weitergeht.

In einem anderen Teil Neustadts wird indes die größte Investition seit Jahrzehnten geplant. 16 Millionen Euro sollen für das Campushaus - einen Ort der Bildung und Berufsvorbereitung - ausgegeben werden. Mein Kollege erzählt, wo der Campus errichtet werden soll und was dahintersteckt.

Haben Sie einen schönen Dienstag.

Luisa König