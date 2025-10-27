Kein Wasser, keine Heizung, kein Ansprechpartner: Im Ponyweg in Halle-Neustadt kämpfen die letzten Mieter mit katastrophalen Zuständen. Wie es so weit kommen konnte, wie die Bewohner ihre Situation schildern und welche Möglichkeiten sie jetzt haben.

„Zustände wie im Mittelalter“ – In Halle-Neustadt leben Mieter seit über einer Woche ohne Wasser und Heizung

Volkmar Seiffert steht vor seinem Wohnhaus im Ponyweg 5 in Halle-Neustadt. Der 81-Jährige lebt hier seit 1974 und ist inzwischen einer der letzten Mieter im Block.

Halle (Saale)/MZ. - Zwischen überwucherten Eingängen und maroden Treppenhäusern steht am Ponyweg 1 in Halle-Neustadt ein großer blauer Wasserwagen. Wer hier noch wohnt, trägt Eimer. Denn seit dem 18. Oktober kommt in den Häusern 1 bis 6 kein Wasser mehr aus den Leitungen, auch die Heizung bleibt kalt. Aus dem Hahn des Tanks fließt eiskaltes Wasser, etwa acht Grad, schätzt ein Mieter.