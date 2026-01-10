Das für Freitag befürchtete Wetterchaos in Halle ist ausgeblieben. Weder wurden im Unfallklinikum Bergmannstrost reihenweise Verletzte eingewiesen, noch stellte die Polizei schwere Unfälle im Stadtgebiet fest. Offensichtlich waren die Hallenser aufgrund der Vorwarnungen aber auch einfach vorsichtig unterwegs. Denn ungemütlich ist es in Halle am Freitag ja gewesen. Das zeigte sich im Tagesverlauf auch im Nahverkehr, wo der Fahrplan schließlich nicht mehr galt. Dass viel neuer Schnee auch seine schönen Seiten hat, konnte man ebenfalls beobachten. Hier lesen Sie, welche schönen und weniger schönen Auswirkungen das Wetter auf Halle hatte - und wie es am Wochenende wird.

Grund zur Freude hat zu Jahresbeginn auch das hallesche Unternehmen Perio Trap. Das stellt in Halle Zahnpasta her. Die sprunghaft gestiegene Nachfrage danach führte nun zu einem restlos aufgebrauchten Lagerbestand. Erst im vergangenen Jahr hat Perio Trap begonnen, seine Zahnpasta in ausgewählten Apotheken in Halle zu verkaufen. Inzwischen kommen Anfragen aus der ganzen Welt.

Und ist das überhaupt eine gute Nachricht? Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ist bereit für den Rücktritt. Sven Schulze, der für die CDU auch als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im September geht, soll übernehmen. Was sagt Halles Stadtpolitik dazu? Mein Kollege Dirk Skrzypczak ist auf ein geteiltes Echo gestoßen.

