Das neue Jahr beginnt mit einem politischen Paukenschlag in Magdeburg, der bis nach Halle hallt. Es gibt Zustimmung, aber auch Kritik.

Ministerpräsident Haseloff zu Rücktritt bereit - Halles Stadtpolitik hat dazu eine klare Meinung

Übernimmt Sven Schulze schon in Kürze das Ruder von Reiner Haseloff?

Halle (Saale)/MZ. - Tritt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vorzeitig zurück, um seinem Kronprinzen Sven Schulze vor der Landtagswahl im September noch mit einem „MP“-Image Rückenwind zu geben? Die Entscheidung soll am Montag fallen. In Halles Stadtpolitik gibt es dazu eine klare Meinung.