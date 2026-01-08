EIL
Sachsen-Anhalt vor Wechsel Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen
Im September wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Eine vorzeitige Amtsübergabe an einen Nachfolger hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff bislang stets ausgeschlossen - jetzt hat er sich anders entschieden.
Aktualisiert: 08.01.2026, 14:45
Magdeburg/Halle (Saale)/MZ - Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im September, Landeswirtschaftsminister Sven Schulze will sich nach MZ-Informationen Ende Januar im Landtag zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Amtsinhaber Reiner Haseloff (CDU) will dafür durch einen vorzeitigen Rücktritt den Weg freimachen.