Das neue Gesicht: Sven Schulze (li) soll neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden. Dieses landesweit geklebte CDU-Plakat nimmt den Wechsel vorweg. Und offenbar ist Haseloff jetzt doch bereit, das amt noch vor der Wahl zu übergeben.

(Foto: Peter Gercke)