Sachsen-Anhalt vor Wechsel Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen

Im September wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Eine vorzeitige Amtsübergabe an einen Nachfolger hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff bislang stets ausgeschlossen - jetzt hat er sich anders entschieden.

Von Hagen Eichler und Kai Gauselmann Aktualisiert: 08.01.2026, 14:45
Das neue Gesicht: Sven Schulze (li) soll neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden. Dieses landesweit geklebte CDU-Plakat nimmt den Wechsel vorweg. Und offenbar ist Haseloff jetzt doch bereit, das amt noch vor der Wahl zu übergeben.  (Foto: Peter Gercke)

Magdeburg/Halle (Saale)/MZ - Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im September, Landeswirtschaftsminister Sven Schulze will sich nach MZ-Informationen Ende Januar im Landtag zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Amtsinhaber Reiner Haseloff (CDU) will dafür durch einen vorzeitigen Rücktritt den Weg freimachen.