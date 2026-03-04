Wegen deutlich steigender Verkehrszahlen soll die Einmündung der Landesstraßen 50 und 144 am Gewerbepark Nord in Könnern ausgebaut werden, um Staus möglichst zu vermeiden.

Könnern/MZ. - Der Global Player Amazon plant, im Könneraner Gewerbepark Nord ein Logistikzentrum zu errichten und einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag zu investieren. Seit Mitte Januar laufen die Bauarbeiten. Im Gewerbepark Nord sind bereits zwei Hallen vom Immobilienentwickler Panattoni fertiggestellt und stehen zur Vermietung. Die Fläche gegenüber will Amazon für die Umsetzung seines Vorhabens nutzen. Mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.