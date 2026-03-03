das war ein besonderer Anblick in den vergangenen Tagen: Es schien, als ob die ganze Stadt auf den Beinen gewesen war. In den Straßen wimmelte es nur so von Fußgängern, Joggern, Hundehaltern und spielenden Kindern. Jeder war draußen. Was war geschehen? Ganz einfach: Es war meteorologischer Frühlingsanfang.

Darauf schien halb Halle gewartet zu haben. Bei Temperaturen von bis zu 16 Grad Celsius öffneten die Eisdielen, auf den Wiesen wurden die Picknickdecken ausgebreitet und es fehlte wohl nicht mehr viel, da wären die ersten Frühlingsaktivisten kopfüber in die Saale gesprungen, um sich Abkühlung zu verschaffen.

Wie soll das weitergehen? Was passiert, wenn am 20. März offiziell auch der kalendarische Frühling anbricht?

Für mich als Vater von drei kleinen Kindern endet dieser Tage eine entbehrungsreiche Zeit. Raus gehen wir jeden Tag, egal bei welcher Jahreszeit. Aber ab jetzt müssen wir dafür nicht mehr immer 20 Minuten Vorbereitungszeit einplanen, die man braucht, um Pullover, Jacken, Schals und Mützen anzuziehen.

Im Gegensatz zu einigen Joggern, die es am vergangenen Wochenende meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben haben, lassen wir aber trotz allem bei 16 Grad noch unsere Oberkörper von Klamotten bedeckt.

Spontan versammelt haben sich am Montagnachmittag übrigens auch rund ein dutzend Demonstranten. Es ging um den Krieg im Iran. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die schöne Nachricht des Tages kommt aus dem Saalehafen Trotha: Halle wird nämlich bald eine neue Fähre bekommen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

Ihr Jonas Nayda