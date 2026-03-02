Alexander Vogt bezieht Stellung und findet klare Worte in Richtung AfD. Ebenfalls wichtig: Der Kirchenkreis Halle wird erstmals von einer Frau geführt.

Ende März ist Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt ein Jahr im Amt. Dass der parteilose Politiker die große Bühne mag, hat er jetzt im Salon Suckel wieder gezeigt. Dort plauderte er über sein Leben und positionierte sich auch zur AfD. Was er gesagt hat, lesen Sie hier.

Unterdessen gibt es im Kirchenkreis Halle eine Premiere. Erstmals in der gut 500 Jahre alten Geschichte der evangelischen Kirche in der Stadt hat eine Frau eine der Spitzenpositionen übernommen. Ute Niethammer heißt die neue Superintendentin, die vieles anders machen will. In der Marktkirche wurde sie in ihr Amt eingeführt.

Im Gottesdienst war auch von Frieden die Rede, den es im Nahen Osten nicht gibt. Dort tobt ein Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran. Der Konflikt droht, bis zu uns zu schwappen. Deshalb hat die Polizei den Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. Wenn Fanatismus und Hass Überhand gewinnen, wird es gefährlich.

Hinter uns liegt ein sonniges Wochenende. Und der Frühling wird vorerst bleiben. Sie tut richtig gut, die Sonne. Starten Sie entspannt in die Woche!

Ihr Dirk Skrzypczak