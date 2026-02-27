zwei Wochen Journalistenschule in München liegen hinter mir. Zwei Wochen voller Input, Diskussionen, Unterricht den gesamten Tag. Abends saßen wir Volontäre gern noch zusammen: müde, ein bisschen überdreht, eben wie auf Klassenfahrt. Gleichzeitig war diese Zeit anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Mich hat direkt in der ersten Woche die Grippe erwischt. Statt des Gefühls, mal rauszukommen, schleppte ich meinen Alltag mit nach München – inklusive Kranksein.

Während andere unterwegs waren, lag ich oft allein im Zimmer, ohne Energie und mit Halsschmerzen. Da habe ich gemerkt, wie sehr ich mein Zuhause vermisse - und besonders meine Hündin. Sonst freut sie sich sogar, wenn ich krank bin - immerhin leiste ich ihr dann den gesamten Tag Gesellschaft. Da fiel es mir umso schwerer, allein auf meinem Zimmer zu sein.

Zum Glück war ich gut ausgerüstet: Laptop, Tablet, Buch. Langweilig war mir trotzdem. Ein kleiner Trost kam in unerwarteter Form: ein „Stinkkäfer“, oder auch Baumwanze genannt, krabbelte in meinem Zimmer. Ganz ohne Gesellschaft war ich also doch nicht. Gegen Ende der zwei Wochen ging es mir wenigstens langsam besser. So gern ich auch unterwegs bin und Neues erlebe – am schönsten ist es doch zu Hause. Insbesondere mit einer Grippe.

Nun bin ich endlich wieder gesund und nicht nur zurück in meinem geliebten Zuhause, sondern auch in der Redaktion in Halle - in der meine Kollegen und Kolleginnen spannende Artikel für Sie verfasst haben.

Die große Demo der freien Träger vom Mittwoch auf dem Marktplatz hallt noch nach. Der Jubel und der Applaus hat sich bei so manchen Akteuren aus dem sozialen Bereich inzwischen zu einer leisen Ernüchterung verwandelt. Die schnelle Lösung, die der OB Alexander Vogt den Demonstranten versprochen hatte, scheint bei genauerer Betrachtung für einige Betroffene weder „schnell“ noch besonders „lösend“ zu sein.

Mit dieser interessanten Lektüre wünsche ich Ihnen einen angenehmen Freitag und ein schönes Wochenende,

Ihre Livia Müller