  4. Amphibien aus Metall: Noch nie gezeigte Ausstellung im Museum Petersberg: So mach eine Tochter das Lebenswerk ihres Vaters sichtbar

Sie bestehen aus nur einem Stück Metall: Die vielen kleinen Tiere, die der Künstler Helmut Gosdschick bis zu seinem Tod geschaffen hat. Seine Tochter will sein Lebenswerk nun erstmals ausstellen. Und das ausgerechnet in Petersberg.

Von Luisa König 26.02.2026, 15:58
Mit Stolz präsentiert Uta Skrabania die Werke ihres verstorbenen Vaters im Petersberger Museum.
Petersberg/MZ. - Im Museum Petersberg krabbelt, kriecht und hüpft es bald in den Vitrinen. Käfer mit schimmernden Flügeln, Frösche in Sprunghaltung und detailreiche Eidechsen erwarten die Besucher – doch wer genauer hinsieht, erkennt: Die Tiere bestehen aus Metall. Und jedes einzelne ist aus nur einem Stück geschmiedet.