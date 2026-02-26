Amphibien aus Metall Noch nie gezeigte Ausstellung im Museum Petersberg: So mach eine Tochter das Lebenswerk ihres Vaters sichtbar
Sie bestehen aus nur einem Stück Metall: Die vielen kleinen Tiere, die der Künstler Helmut Gosdschick bis zu seinem Tod geschaffen hat. Seine Tochter will sein Lebenswerk nun erstmals ausstellen. Und das ausgerechnet in Petersberg.
26.02.2026, 15:58
Petersberg/MZ. - Im Museum Petersberg krabbelt, kriecht und hüpft es bald in den Vitrinen. Käfer mit schimmernden Flügeln, Frösche in Sprunghaltung und detailreiche Eidechsen erwarten die Besucher – doch wer genauer hinsieht, erkennt: Die Tiere bestehen aus Metall. Und jedes einzelne ist aus nur einem Stück geschmiedet.