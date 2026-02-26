Die Lage der freien Träger im Bereich Jugendhilfe und Soziales ist nach wie vor angespannt. Warum die Lösung von OB Vogt für einige Betroffene wenig hilfreich ist.

Halle (Saale)/MZ. - Der Jubel und der Applaus nach dem Auftritt von Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) bei der großen Demo der freien Träger am Mittwoch, hat sich bei so manchen Akteuren aus dem sozialen Bereich inzwischen zu leiser Ernüchterung verwandelt. Die schnelle Lösung, die der OB den Demonstranten versprochen hatte, scheint bei genauerer Betrachtung für einige Betroffene weder „schnell“ noch besonders „lösend“ zu sein.